Las revelaciones del exesposo de Britney Spears sobre sus polémicas memorias

Sam Asghari expresó su apoyo y orgullo hacia Britney Spears tras el lanzamiento de su polémico libro de memorias, The Woman in Me. El ex esposo de la cantante compartió con el portal de noticias TMZ que ya había leído el libro y le había encantado.

En el libro, Britney se refiere a Sam con afecto, mencionando que le encanta su estabilidad y el hecho de que no beba alcohol. Sam, por su parte, respondió positivamente a las palabras de Britney, expresando su orgullo por ella y deseando que conquiste el mundo.

El libro de memorias de Britney Spears ha generado una gran atención mediática, incluso antes de su lanzamiento, debido a las revelaciones que contiene. Las reacciones de las exparejas de la cantante, como Justin Timberlake y Kevin Federline, han sido muy esperadas, aunque hasta el momento no han hecho declaraciones públicas al respecto.

La separación de Britney y Sam Asghari ocurrió apenas unos meses antes de la publicación del libro. La cantante conoció a Sam en 2016 durante el rodaje de su videoclip Perfume, y en sus memorias relata que fue amor a primera vista. Sin embargo, su relación llegó a su fin en agosto pasado, después de seis años juntos.

Según algunos informes, las últimas semanas de matrimonio fueron complicadas debido a las acusaciones de Sam de infidelidad por parte de Britney. Aunque la cantante no ha dado detalles sobre los motivos de su separación, expresó que no podía soportar más dolor.

El libro de Britney Spears ha generado gran expectativa y sigue siendo tema de conversación en diversos medios. Sin duda, las revelaciones contenidas en sus páginas continúan causando revuelo en la industria del entretenimiento.

Fuente: Diario Primicia