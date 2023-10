Fallece Matthew Perry, el querido actor de la exitosa serie ‘Friends’

Muere el actor Matthew Perry, conocido por su papel en ‘Friends’

El actor Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie ‘Friends’, ha fallecido a los 54 años, según informes de TMZ.

Inicialmente, TMZ informó que el actor fue encontrado el sábado en una casa en Los Ángeles después de aparentemente ahogarse. Los rescatistas respondieron a una llamada de paro cardíaco y encontraron a Perry en un jacuzzi. Sin embargo, fuentes posteriores revelaron que en realidad murió en su propia casa. Según el medio, Perry llegó a su vivienda después de jugar pickleball durante dos horas y envió a su asistente a hacer un recado. Cuando el asistente regresó, encontró que Perry no respondía y llamó al 911. La investigación sobre su muerte está en curso y no se ha determinado qué estaba haciendo el actor antes de fallecer.

La trayectoria de Matthew Perry

Matthew Perry se hizo reconocido a nivel internacional por su interpretación de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, ‘Friends’, que duró 10 temporadas. Su personaje se convirtió en uno de los favoritos de los fans gracias a su actuación cómica y gestual. Perry recibió una nominación al Primetime Emmy en 2002 por su papel en ‘Friends’.

Además de ‘Friends’, Perry apareció en otras series de televisión como ‘Studio 60 on the Sunset Strip’, ‘Go On’ y ‘The Odd Couple’. También participó en numerosos programas de televisión a lo largo de los años, entre ellos ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge’, ‘Sydney’, ‘Beverly Hills, 90210’, ‘Home Free’, ‘Ally McBeal’, ‘The West Wing’ y ‘Scrubs’. En el cine, Perry destacó principalmente en películas de comedia como ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ’17 Again’ y ‘Getting In’. A lo largo de su carrera, Perry acumuló 57 créditos como actor, además de 7 como productor y 4 como guionista, según el portal IMDb.

El doloroso capítulo de Matthew Perry fuera de la pantalla

En su libro de memorias titulado ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’, Perry habló sobre su lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol. Durante años, el actor fue adicto al Vicodin, incluso mientras trabajaba en ‘Friends’, lo que lo llevó a entrar y salir de rehabilitación en varias ocasiones. En sus memorias, Perry detalló las dificultades que enfrentó, incluyendo los cambios en su peso durante el programa. Además de sus problemas de adicción, Perry también tuvo que enfrentar algunos problemas de salud, como una perforación gastrointestinal que requirió cirugía de emergencia.