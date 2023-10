George Harris, humorista venezolano, enfrenta repudio en redes sociales tras hacer comentarios irrespetuosos sobre el fallecimiento del actor Matthew Perry.

La plataforma Twitter se encuentra en el centro de una intensa controversia debido a un supuesto tuit del humorista venezolano George Harris.

George Harris, conocido por sus episodios en YouTube y sus chistes basados en la vida real y el contexto de los venezolanos dentro y fuera del país, generó furia entre sus críticos en las redes sociales después de publicar y posteriormente borrar un mensaje.

El comentario que ha causado la indignación se relaciona con el trágico incidente que involucra al actor Matthew Perry y el presunto uso de drogas. La opinión expresada por Harris generó un amplio rechazo entre sus seguidores.

El controversial mensaje afirmaba: “De lejos se ve que ahogarse en una bañera es un tema de sustancias”. Sin duda, estas palabras desencadenaron una oleada de ataques por parte de sus seguidores en Twitter, quienes criticaron a Harris por utilizar ese tipo de comentarios sin conocer los detalles reales del incidente.

Una usuaria de la red social escribió: “Para que le sigan picando torta al George Harris. A pesar de que lo borró, Twitter no olvida ni perdona”. Los mensajes en contra del humorista instaban a cancelarlo definitivamente, argumentando que este no es el primer incidente en el que se burla insensiblemente de las personas.

Varios usuarios expresaron su indignación, señalando que George Harris había mostrado un patrón de comentarios insensibles y burlones en el pasado. Algunos comentarios incluyeron frases como: “George Harris una vez más demostrando cuán miserable es. Ya se ha vuelto tan habitual que haga esos comentarios tan infelices, burlándose y minimizando la salud mental y los hechos lamentables” y “Ya lo de George Harris es estupidez. Tan viejo y tan gafo”.

Frente a las críticas, el humorista respondió: “Que sabroso es salir de gente nociva. En la vida real y en redes. Advertencia: me atacas, no creas que me voy a poner a pelear contigo —que ni te conozco— de una bloquear. Listo. Consejo: aplíquenlo muchachos, no se calen malos tratos de desconocidos”.

La controversia en torno a George Harris ha generado un acalorado debate en las redes sociales sobre los límites del humor y la responsabilidad de las figuras públicas al abordar temas sensibles. La discusión continúa mientras las redes sociales se llenan de opiniones encontradas sobre el comportamiento del comediante.

En respuesta a la polémica, el venezolano, radicado en los Estados Unidos, se defendió de las acusaciones de que se había “burlado” del trágico incidente del actor de Friends. Harris aseguró que en ningún momento se estaba burlando.

En un último comentario sobre lo sucedido, Harris escribió: “¡Falso! En ningún momento me burlé. El personaje en cuestión es profundamente admirado y querido por todos. Lo que hice fue un comentario sobre su proceso, analizando la manera en que ocurrió. Fue desafortunado y a destiempo por eso lo borré. Ahí mi error. ¡Mil disculpas!”