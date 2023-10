Melisa Rauseo aborda la controvertida rifa de los “Dos fabulosos kilos de pasta”

La reconocida periodista venezolana Melisa Rauseo ha revelado en una reciente entrevista su indignación por haber promocionado un combo de alimentos en su cuenta personal de Instagram. Por primera vez, ha decidido hablar abiertamente sobre el incidente.

Durante su participación en el programa “Todo está escrito”, conducido por la periodista venezolana Gizel Mobayed, Melisa Rauseo ha compartido los detalles sobre la publicidad de un combo de comida que estaba promocionando en las redes sociales durante uno de los momentos más críticos de la crisis política, social y económica que atraviesa el país.

Para la sociedad venezolana y sus seguidores, este incidente fue considerado vergonzoso e insensible, ya que se percibía como una burla hacia las necesidades que enfrentaban los ciudadanos en ese momento. Melisa Rauseo había mantenido en silencio este episodio, pero en esta entrevista ha sido muy sincera y franca al respecto.

“Fue un episodio relacionado con la promoción de pasta, decían que estaba rifando pasta, y todavía me critican por eso. En ese momento, me enfadé mucho. Y nunca me pronuncié al respecto. Ahora lo estoy diciendo por primera vez. No recuerdo todos los detalles, ya que no fue una idea mía. Fue una idea de la marca. Y no fui la única persona involucrada”, agregó la periodista durante la entrevista.

Melisa Rauseo también expresó su decepción por el hecho de que la marca o la persona encargada de marketing nunca salió a dar la cara. Aunque reconoce que también tiene parte de la culpa, ya que pudo haberse negado a participar en la promoción.