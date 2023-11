La oposición venezolana intenta convocar a una “experiencia inmersiva” en Madrid, pero no logra atraer asistencia

Venezuela News

En la tarde de ayer, una organización conformada por destacados líderes de la oposición venezolana, residenciada en Madrid, convocó a una manifestación en la emblemática plaza de Callao. Durante el evento, presentaron ante un reducido grupo de personas un innovador proyecto de realidad virtual.

Esta iniciativa, liderada por Víctor Navarro, un ex convicto y líder de la organización Voces de la Memoria, tenía como objetivo mostrar a través de gafas de realidad virtual las presuntas “torturas” que ocurren en El Helicoide.

Sin embargo, ni la tecnología logró captar el interés de los transeúntes. Muy pocos se detuvieron para participar en lo que se promocionaba como una “experiencia inmersiva”.

Entre los escasos asistentes a la plaza de Callao, se encontraba el destacado líder opositor y prófugo de la justicia venezolana, Antonio Ledezma. También se hizo presente la representante de Primero Justicia, Dinorah Figuera, una ex diputada que cuenta con una orden de captura internacional por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación.

