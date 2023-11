Celine Dion hace su primera aparición pública en 3 años después de ser diagnosticada con una enfermedad.

La reconocida cantante Celine Dion hizo su primera aparición pública en tres años y medio en Las Vegas, Nevada. Durante este tiempo, Dion ha estado lidiando con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica.

La artista de 55 años fue vista disfrutando de un partido de hockey entre los Montreal Canadiens y los Vegas Golden Knights. Acompañada por sus hijos René-Charles, de 22 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13.

Varios videos publicados en las redes sociales capturaron la presencia de Dion, mostrando su buen estado de ánimo mientras interactuaba con los jugadores y los fanáticos después del partido.

La famosa cantante dio un consejo a los jugadores del equipo canadiense, diciéndoles: “Manténganse saludables y fuertes. Hagan lo que mejor saben hacer”.

Además, Dion tuvo una conversación con Martin St. Louis, entrenador de los Montreal Canadiens, quien le agradeció por asistir al partido y compartió con ella el recuerdo de cuando ella cantó para el Papa a los 14 años, mientras él estaba entre el público en el Estadio Olímpico.

También se tomó fotografías junto a Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicaciones de hockey de Montreal, quien compartió las imágenes en sus redes sociales agradeciendo a Dion por su generosidad y destacando el placer que fue conocerla.

Celine Dion, ganadora de múltiples premios Grammy y reconocida mundialmente por su interpretación de la canción “My Heart Will Go On” de la película Titanic, fue diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida, también conocido como Moersch-Woltman.

Esta rara enfermedad neurológica causa espasmos musculares dolorosos en quienes la padecen, lo que llevó a Dion a cancelar su Courage World Tour en mayo pasado.

Tras la cancelación de su gira, la cantante expresó su desilusión pero prometió seguir luchando. En mayo de 2021, escribió: “No es justo seguir posponiendo los espectáculos, y aunque me parte el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora… No me rendiré y ¡no puedo esperar para volver a verlos!”.