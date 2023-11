La serie ‘House of the Dragon 2’ regresará a la pantalla en 2024

Casey Bloys, presidente de HBO, ha revelado detalles sobre la anticipada precuela del fenómeno global “Game of Thrones”, “House of the Dragon”.

Tras el éxito de su primera temporada en 2022, el regreso de esta serie de fantasía épica es uno de los eventos más esperados en la televisión a nivel mundial.

Según el medio especializado Variety, la segunda temporada debutará a principios del verano de 2024 en HBO.

Estas revelaciones fueron hechas por Casey Bloys durante un evento de prensa el 2 de noviembre, donde los miembros de la prensa tuvieron la oportunidad de ver el primer tráiler de la segunda temporada, aunque este aún no está disponible para el público.

Otra precuela en camino

En el mismo evento, Casey Bloys también mencionó que espera que otra precuela de “Game of Thrones”, titulada “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, comience su rodaje en la próxima primavera, una vez que finalice la huelga en curso del sindicato de actores (SAG-Aftra), según informó Variety.

Esta nueva historia, que recibió luz verde en abril pasado, estará basada en las novelas de fantasía “Dunk & Egg” de George R.R. Martin.

La historia antes de la “Madre de los dragones”

Volviendo a “House of the Dragon”, es importante recordar que la serie está basada en el libro “Fire & Blood” de la saga literaria “Game of Thrones” creada por Martin.

“Casa del dragón” narra la historia de la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Poniente. Se sitúa aproximadamente 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y la llegada de la reina Daenerys, también conocida como la “Madre de los dragones”, y unos 100 años después de que los Targaryen se unieran a los Siete Reinos.

En la primera temporada, los protagonistas fueron Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, quienes retomarán sus roles en el nuevo ciclo. Otros actores como Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham también regresarán para la segunda temporada.

Además, se unirán a la trama actores como Gayle Rankin en el papel de Alys Rivers, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn of Hull, según informó Variety hace unas semanas.