Noelia Voigt, la venezolana representante de Estados Unidos en el certamen de Miss Universo, se posiciona como la indiscutible favorita.

La candidata más destacada para llevarse la corona del Miss Universo es Noelia Voigt, según los expertos.

Incluso si no resulta ganadora en el certamen de Miss Universo, Noelia Voigt, Miss USA, asegura en una entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York que no se irá con las manos vacías. El nombre de Voigt se ha vuelto sumamente popular a nivel mundial desde que expresó su orgullo por sus raíces venezolanas. Esto ha llevado a que muchos reconocieran y aplaudieran no solo su logro, sino también su belleza. Sin embargo, también ha habido quienes intentan desacreditarla, alegando que ahora quiere ser Miss Venezuela.

En nuestra conversación, Noelia Voigt nos expresó su felicidad por ostentar el título de Miss USA, y sobre todo por ser la primera en hacerlo teniendo ascendencia latina, ya que es de origen venezolano-estadounidense.

Debido a esta razón, Noelia Voigt se siente contenta de poder contribuir al discurso de integración, ya que sus raíces son un recordatorio de que, al final del día, Estados Unidos es un país compuesto por millones de habitantes de diferentes razas y culturas. Por ende, Voigt también representa a las comunidades latinas que residen en Estados Unidos.

No obstante, el reconocimiento de sus raíces ha generado una narrativa en la cual se enfrenta a una mujer contra otra, en este caso, Miss USA versus Miss Venezuela. Voigt no desea participar en este discurso.

El mensaje de Voigt es claro en esta situación, incluso espera poder conocer a Diana Silva, la actual Miss Venezuela. “Tengo muchas ganas de conocer a Diana… y vamos a estar juntas toda la semana porque Estados Unidos y Venezuela están uno al lado del otro en la fila y tengo muchas ganas de eso”, afirmó Noelia. Además, añade que espera que tanto ella como Diana puedan unirse y liderar la competencia con amistad.