Plataforma Patria renueva su página web: Descubre las mejoras

La plataforma Patria ha actualizado su página web para incluir un nuevo ícono destinado a la Gran Misión Venezuela Mujer, anunciada recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover el empoderamiento de la mujer venezolana a través de un plan de protección social.

Preguntas de registro a la Gran Misión Venezuela Mujer en la Plataforma Patria:

¿Cuál de los vértices de la Gran Misión Venezuela Mujer te resulta de mayor interés? Relativo al estudio y la formación, ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mayor tu interés? Con respecto a la maternidad, ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación? Con respecto a la salud, ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación? ¿En qué área de salud recibes o requieres atención de salud y medicamentos? Relativo a los proyectos productivos, ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación? ¿Cuál es el área más afín al proyecto productivo al que estás vinculada, creando o deseas incorporarte? ¿Conoces la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? ¿Estás integrada a algún comité de mujeres? ¿Quieres participar en la formulación y seguimiento de las políticas públicas para las mujeres?

Al ingresar a la página web de Patria con el usuario y clave correspondientes, las mujeres venezolanas encontrarán el nuevo ícono “Redes”, donde podrán registrarse en la Gran Misión Venezuela Mujer de manera rápida y sencilla, contestando solo 10 preguntas. Antes de proceder al registro, el sistema ofrecerá tres opciones: hacerlo de inmediato, hacerlo más adelante o no hacerlo.

A través de este nuevo ícono en la página web, las mujeres venezolanas también podrán mantenerse informadas sobre los avances y novedades de la Gran Misión Venezuela Mujer, que fue lanzada el pasado 25 de octubre de 2023.

La Gran Misión Venezuela Mujer se compone de seis vértices que abarcan diferentes aspectos de la vida de las mujeres venezolanas, como la protección de su salud y vida, la educación para su empoderamiento, su participación en el ámbito económico, la erradicación de la violencia de género y la justicia de género, su protagonismo y participación en la sociedad, y un sistema de comunicación y cultura enfocado en las mujeres.

