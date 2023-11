Selena Gómez se ausenta de las redes sociales

Selena Gómez, la reconocida cantante y actriz, ha decidido tomar una pausa en sus redes sociales debido a la creciente violencia y horror que se está viviendo en el mundo. Con más de 430 millones de seguidores, Gómez es la mujer más seguida en Instagram.

La protagonista de la serie “Only Murders in the Building” compartió en su cuenta de Instagram su decisión de alejarse temporalmente de las redes sociales debido al conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamas. En una historia publicada, expresó su dolor al presenciar todo el sufrimiento, odio, violencia y terror que se está desatando en el mundo.

Además, Selena Gómez informó a sus seguidores que la marca Sephora donaría, durante 24 horas, las ganancias de la venta de su línea de productos en conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental. Sin embargo, algunos usuarios aprovecharon esta publicación para criticarla.

Entre los comentarios que recibió antes de su retiro de las redes sociales, se destacan frases como: “Sigues hablando de salud mental, ¿y cuándo te pronunciarás sobre el genocidio?”, “Apoyaste a Ucrania, ¿dónde está esa misma energía para los palestinos? Me avergüenzo de haberte apoyado. Adiós”, “Estoy decepcionado de ti. Has sido una inspiración para millones de personas, incluyéndome, pero ahora has elegido estar en el lado equivocado de la historia. ¡Qué vergüenza! Siempre estaremos con Palestina”.

Otros usuarios simplemente le expresaron: “¡Estás cancelada, mujer!”.

La reacción de Selena Gómez se suma a la de otros actores y actrices de Hollywood, quienes enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitando su intervención para detener el conflicto armado entre Israel y Palestina.

Entre las personalidades destacadas que firmaron la misiva se encuentran Andrew Garfield, Quinta Brunson, Cate Blanchett, Jeremy Strong, Joaquin Phoenix, Oscar Issac, entre otros.

En la carta, solicitan al presidente Biden que promueva una desescalada inmediata y un alto al fuego en Gaza e Israel, con el objetivo de evitar más pérdidas de vidas. Además, hacen hincapié en que más de 5.000 personas han sido asesinadas en la última semana y media, una cifra catastrófica según ellos.

Asimismo, enfatizan que todas las vidas son sagradas, sin importar la religión o el origen étnico, y condenan los asesinatos de civiles tanto palestinos como israelíes.

La “Organización de Alto el Fuego de Artistas” destaca en la carta su dolor y pesar por todas las personas afectadas por el conflicto, y afirman que su motivación principal es defender la humanidad común que todos compartimos.

En conclusión, Selena Gómez ha decidido alejarse temporalmente de las redes sociales debido al horror y la violencia que se vive en el mundo. Su reacción se suma a la de otras personalidades de Hollywood que han solicitado la intervención del presidente Biden para detener el conflicto armado entre Israel y Palestina.