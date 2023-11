Entrevista a Fernando Rivero en el Podcast Entre Palabras

En una nueva edición del podcast Entre Palabras, el periodista Jesús López conversó sobre varios temas, incluyendo la política nacional, con el Magister en Filosofía de la Guerra, Fernando Rivero.

Rivero señaló que las elecciones primarias demostraron al mundo que en Venezuela existe libertad de expresión. Sin embargo, espera que la población comprenda que los candidatos inhabilitados no pueden formar parte de un proceso electoral. “Los que están inhabilitados no cumplen con la normativa jurídica vigente en Venezuela y no podrán participar, tal como lo han afirmado las instituciones del estado”, afirmó.

Además, Rivero destacó que María Corina Machado no puede ser la única representante de la oposición, ya que existen diferentes sectores. “Ella no puede ser la única representante de la oposición, ella es la abanderada de la Plataforma Unitaria nada más”, añadió.

Referéndum sobre el territorio Esequibo

En cuanto a las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 3 de diciembre en defensa del territorio del Esequibo, Rivero afirmó que el pueblo venezolano tiene todo el derecho de defender su territorio, ya que histórica y legalmente el Esequibo pertenece a Venezuela.

También indicó que el Gobierno de Guyana teme que se realicen estas elecciones, ya que sabe que esto permitiría a Venezuela ejercer su soberanía de manera real. “Estas elecciones pondrán a todo el pueblo venezolano frente a la defensa de un territorio que nos ha sido arrebatado”, afirmó.

En relación al comunicado emitido por Guyana, en el que se modifica la pregunta número cinco del referéndum, Rivero expresó que esta modificación será determinante para una política de soberanía plena en ese territorio.

Liderazgo del presidente Nicolás Maduro

En la entrevista en Entre Palabras, Rivero aseguró que la imagen del presidente Nicolás Maduro no está en duda ante el mundo. “Nadie niega ni cuestiona el triunfo democrático que lo llevó a la presidencia, nadie pone en duda el estado de derecho que existe en Venezuela ni la fortaleza y valentía que tiene el presidente Nicolás Maduro para enfrentar el imperialismo”, afirmó.

En cuanto al levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos, el analista político comentó que este proceso tendrá un impacto importante para los venezolanos y que PDVSA tendrá una mayor vitalidad económica y financiera. Además, se esperan nuevas inversiones en el país.

