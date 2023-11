Demandan a Schwarzenegger por colisión con ciclista

Una ciclista que fue chocada accidentalmente por Arnold Schwarzenegger en febrero ha presentado una demanda contra el exgobernador y actor por conducción negligente. Según informa el periódico Los Angeles Times, Joanne Flickinger está solicitando una indemnización por daños y perjuicios debido a las lesiones graves y permanentes que sufrió como resultado del accidente.

De acuerdo con la demanda, el choque ocurrió el 5 de febrero de 2023, cuando Schwarzenegger conducía a una velocidad excesiva y no mantenía la vista en la carretera. Flickinger está buscando una indemnización de más de 25.000 dólares por dolor y sufrimiento pasado y futuro, angustia emocional, pérdida de ingresos pasada y futura, pérdida de capacidad de obtener ingresos pasada y futura, gastos médicos pasados y futuros, gastos de asistencia sanitaria pasados y futuros, gastos accesorios pasados y futuros, y servicios domésticos pasados y futuros.

Después del accidente, se informó que la mujer giró a la izquierda delante del todoterreno de Schwarzenegger antes de que él pudiera frenar, y que el actor no circulaba con exceso de velocidad. Además, se sabe que Schwarzenegger llevó la bicicleta de Flickinger a un taller local para su reparación después del incidente.

Los abogados de Schwarzenegger y Flickinger no han respondido a las solicitudes de comentarios hasta el momento. Sin embargo, en febrero, el oficial de Policía de Los Ángeles Mike López declaró que la ciclista no sufrió lesiones graves y que no se cometió ningún delito.

