Cabello impulsa campaña para el referendo en Delta Amacuro

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció oficialmente el inicio de la campaña del referendo consultivo en todo el país desde el estado Delta Amacuro, que limita con el territorio Esequibo en disputa con la República de Guyana. Cabello lidera la secretaría del tema electoral y defensa del voto del comando de campaña “Venezuela toda” del referendo, designado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 31 de octubre, bajo la dirección del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

Acompañado de la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, Cabello encabezó una caminata por el municipio Tucupita, donde llamó a votar por el sí en la consulta popular del 3 de diciembre. Además, instó a dejar de lado la diatriba política electoral por la defensa del Esequibo. Durante la actividad, Cabello enfatizó que el referendo no preguntará a los ciudadanos si el Esequibo es de Venezuela o no, ya que ese punto no está en discusión, sino la línea de defensa del territorio.

En su discurso, Cabello también se refirió a aquellos que se oponen al referendo, a quienes calificó como “traidores a la patria”. Les advirtió que el pueblo está observando su reacción frente a este tema y enfatizó que, a la hora de defender la patria, “se vale todo”. Además, señaló que la batalla por el Esequibo se trata de diálogo, pero también advirtió que la defensa del territorio se hará “donde toque”, incluso contra aquellos “traidores a la patria”.

Durante la actividad, Cabello explicó a los asistentes que las cinco veces sí en el referendo significan rechazar el laudo arbitral de 1899, apoyar el acuerdo de Ginebra de 1966, rechazar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el diferendo territorial, rechazar la pretensión de Guayana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar para la explotación de recursos y apoyar la creación del estado Guayana Esequiba.

Cabello también expresó su rechazo a la CIJ, alegando que la controla el imperio y que la sentencia sobre el Esequibo ya está dictada. Además, calificó de “insolente” al gobierno de Guyana por intentar impedir el referendo a través de una petición de medidas cautelares a la CIJ. También criticó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por señalar que Venezuela agrede a Guyana, y cuestionó a los sectores opositores que guardaron silencio frente a las palabras de Almagro.

En resumen, Cabello dio inicio a la campaña del referendo consultivo desde el estado Delta Amacuro, llamando a votar por el sí en la consulta popular del 3 de diciembre. Instó a dejar de lado la diatriba política y enfatizó la importancia de la defensa del Esequibo. Asimismo, rechazó la intervención de la CIJ en el diferendo territorial y criticó al gobierno de Guyana y al secretario general de la OEA.