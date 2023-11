El próximo año, los Backstreet Boys emocionarán a Venezuela con su esperado concierto.

Durante varios años, los seguidores y fanáticos de la exitosa banda de pop Backstreet Boys han estado pidiendo un reencuentro sobre el escenario para revivir sus grandes éxitos de los años 90, como “Everybody”, “As Long As You Love Me” y “I Want It That Way”. Finalmente, en 2019, la banda anunció su tan esperada gira mundial “DNA World Tour”, que fue suspendida debido a la pandemia de la Covid-19 y se reprogramó para 2021, concluyendo en mayo de 2023.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Según reveló la periodista venezolana Yoli Obelmejias, también conocida como @yolilu en redes sociales, durante el programa “Sábado en la Noche” del canal Globovisión, la banda podría estar reabriendo su gira y Venezuela estaría en su lista de destinos para ofrecer un espectáculo de alto nivel, tal como en los viejos tiempos.

“Tengo que anunciarle al país y a toda Venezuela que lo más probable es que en el mes de septiembre de 2024 regresen al país los integrantes de la agrupación estadounidense Backstreet Boys”, indicó emocionada la periodista.

La gira realizada durante varios años fue un rotundo éxito para la banda, con estadios alrededor del mundo llenos de fanáticos de Brian, Kevin, Howie, Nick y AJ, y generó grandes ingresos económicos.

Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el lugar, la fecha exacta, la venta de boletos y la productora encargada de traer a la agrupación.