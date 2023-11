Periodista de Filipinas fue asesinado a tiros en plena transmisión radial #06Nov

Periodista de Filipinas fue asesinado a tiros en plena transmisión radial. Juan Jumalon, un periodista radiofónico de Filipinas, fue asesinado a tiros este domingo por desconocidos cuando llevaba a cabo una transmisión radial que a su vez difundía en vivo en su cuenta de Facebook.

En un material difundido en redes sociales, se ve al comunicador ejerciendo su labor tranquilamente. Sin embargo, de forma anticlimática, recibe dos disparos en plena cabina.

El motivo del crimen habría sido un robo. Esto se supone dado que en el clip, se ve que tras balear al periodista radiofónico, el tirador le arranca la cadena del cuello.

El asesino estaba acompañado de otro sujeto armado. Luego de engañar a dos personas logran entrar a la propiedad donde Jumalon realizaba su transmisión.

Juan Jumalon, or Johnny Walker, was shot dead during the live broadcast of his program on 94.7 Calamba Gold FM, a local radio station in Calamba, Misamis Occidental. pic.twitter.com/bx6x5T1Rcf

— Hainnaan Bird (@zhirkev) November 5, 2023