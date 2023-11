Descubre la ubicación de las oficinas de la Sunavi en todas las regiones del país

Venezuela News

La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) ha establecido oficinas en todo el territorio nacional para brindar atención a los usuarios de todas las regiones del país.

Sunavi capacita a funcionarios en “resolución de conflictos”

Participación de Sunavi en jornada de atención de DDHH en Aragua

Sunavi aborda la problemática de desalojos en Caracas

Las sedes de Sunavi ofrecen atención en los 23 estados del país y en el Distrito Capital. Además, a través de sus redes sociales, Sunavi proporciona la dirección de cada una de las oficinas en todas las regiones.

Además, Sunavi ofrece una herramienta de sistematización para la atención, canalización y respuesta de trámites y denuncias de los usuarios. El objetivo de esta herramienta es brindar una mayor eficiencia en las gestiones, construyendo justicia y equilibrio, según indicó el ente en sus redes sociales.

Para hacer denuncias o llevar a cabo trámites en la institución, es necesario completar el formulario que se encuentra en la página de Sunavi.

Sunavi Es un ente encargado de controlar, regularizar y aplicar las leyes en materia de arrendamientos de viviendas en Venezuela.

Para estar al tanto de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo desde tu celular, únete al grupo de WhatsApp de Venezuela News a través de este enlace: .

También tenemos un canal de Telegram, donde puedes encontrarnos como @VenezuelaNews21, o a través del siguiente enlace: https://t.me/venezuelanews21.

The post Conoce dónde se ubican las oficinas de la Sunavi en todo el país appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com