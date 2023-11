Pasos sencillos para solicitar tu partida de nacimiento

Desde julio pasado, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) ha implementado la posibilidad de solicitar la partida de nacimiento y otros documentos a través de su plataforma digital. En este artículo, te ofrecemos los pasos para hacer esta solicitud de manera online.

Hasta el año pasado, estos trámites solo podían realizarse de manera presencial. Sin embargo, ahora el Saren ha habilitado su página web para que los usuarios puedan realizar varios trámites de manera más eficiente y cómoda.

La partida de nacimiento es un documento sumamente importante y necesario para una persona, ya que desde su nacimiento es vital contar con una identidad legal que indique la fecha y el lugar de nacimiento.

Para obtener este documento, lo primero que debes hacer es ingresar al sistema y registrarte en la plataforma, proporcionando un correo electrónico y una contraseña. Una vez dentro de la página, podrás ejecutar las solicitudes necesarias.

A continuación, te presentamos los pasos para tramitar la partida de nacimiento:

1. Ingresa a la página www.saren.gob.ve.

2. Haz clic en la opción “aplicaciones”.

3. Luego, haz clic en “trámites en línea”.

4. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes un usuario, puedes registrarte en ese momento.

5. Una vez dentro de la sesión, selecciona “registro principal”.

6. Después, haz clic en “copias certificadas”.

7. Ingresa los datos solicitados por la página y, en la sección de “tipo de documento”, indica qué tipo de documento estás solicitando: acta de defunción, matrimonio o nacimiento.

8. Completa todos los datos requeridos, como número de folio y de acta, año del documento, estado, municipio y parroquia del documento a presentar.

9. A continuación, proporciona los datos del titular del documento, indicando si la persona está cedulada o no, y luego ingresa los nombres y apellidos del propietario.

10. Una vez que hayas completado todos los datos, adjunta una copia del documento en formato PDF. Asegúrate de que el archivo no supere los 10 MB. También deberás subir el timbre fiscal y la cédula de identidad, cada uno con un tamaño inferior a 2 MB.

11. Revisa todos los documentos adjuntados y haz clic en “aceptar” para formalizar la solicitud.

12. En pantalla aparecerá el estatus de tu documento, indicando si ha sido aceptado, rechazado, o si está en búsqueda de archivo o pendiente por entregar.

Por último, el Saren te notificará la fecha de entrega del documento a través de correo electrónico.

Recuerda que el Centro Integral de Soluciones del Saren ofrece números de contacto para brindar mayor información sobre este proceso.

Con información de venezuela-news.com