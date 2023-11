Piqué finalmente habla sobre su separación con Shakira

El exfutbolista Gerard Piqué finalmente habló sobre su separación con Shakira en una entrevista con la radio catalana RAC1. Piqué reveló que el último año ha sido convulso, desde su retirada del fútbol hasta su mediática ruptura con la cantante colombiana.

En la entrevista, Piqué abordó cómo vivió el polémico final de su relación, que ha sido objeto de numerosas portadas de prensa, especulaciones y críticas en las redes sociales. A pesar de todo esto, el exfutbolista afirmó que no ha dado importancia a lo que se ha dicho sobre él: “Si hubiera dado importancia a todo lo que decían de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto (piso). La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes”.

Piqué también señaló que no le preocupa lo que se publica en la prensa sobre él: “No es verdad lo que la gente lee, pero yo no tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da igual”.

Por su parte, Shakira habló con la revista Elle de España sobre su separación casi cuatro meses después de que se hiciera pública. La cantante destacó el acoso de los paparazzi y mencionó que se siente perseguida incluso en su propia casa: “Tengo paparazzis acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”.

En una entrevista con el mexicano Enrique Acevedo, Shakira expresó que se siente emocionalmente empoderada después del lanzamiento de su sencillo con Bizarrap. La cantante explicó que la canción le permitió expresarse y reflexionar sobre el dolor: “Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”.

En resumen, Gerard Piqué rompió su silencio sobre su separación con Shakira en una entrevista de radio. Mientras Piqué restó importancia a los rumores y críticas, Shakira habló sobre el acoso de los paparazzi y cómo la música ha sido una forma de sanación para ella.