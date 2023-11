Antonio Banderas será honrado con el Premio de la Presidencia en los Grammy Latinos

El reconocido actor malagueño Antonio Banderas será galardonado con el Premio de la Presidencia 2023 en la 24 Entrega Anual de los Grammy, que tendrá lugar el 16 de noviembre en Sevilla. Este prestigioso premio, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, honra la labor y el compromiso de destacados miembros de la comunidad latina en la promoción y fomento de las artes y la cultura a nivel mundial.

Este reconocimiento se concede en circunstancias excepcionales y, en el pasado, ha sido entregado a personalidades como el compositor, cantante y dramaturgo Lin-Manuel Miranda en 2017.

La Academia Latina destaca el papel fundamental de Antonio Banderas como promotor de las artes musicales, demostrado a través de la creación del Teatro del Soho en Málaga en 2019.

Este espacio teatral ha traído a la escena española producciones de renombrados musicales como Company y A Chorus Line, revitalizando el panorama teatral de la ciudad y haciendo que los espectáculos sean accesibles a nuevas generaciones en todo el país con producciones itinerantes.

“Tenemos el privilegio de presentar el Premio de la Presidencia a Antonio Banderas en la celebración de nuestra primera edición internacional del Latin Grammy en Andalucía”, señaló el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, quien además mencionó que “Sevilla será un personaje más” en la gala.

El objetivo de esta ceremonia, según Abud, es que tenga “un sabor y una presencia local”, diferenciándose así de las celebraciones anteriores en Las Vegas y respondiendo a la cálida acogida recibida.

Expectativas en Sevilla

En declaraciones a Europa Press Televisión, Abud enfatizó que la Academia no tiene ningún vínculo con los eventos que se están llevando a cabo en paralelo durante la Semana de los Grammy Latinos.

“Sobre todo, no tenemos nexos comerciales con las discográficas, que son un elemento importante del ecosistema, pero nosotros nos debemos a los artistas”, destacó. Además, mencionó que la celebración de estos premios latinos fuera de Estados Unidos responde a un compromiso que la Academia tiene con sus artistas.

Por ello, se espera con gran expectativa esta semana de la música latina en Sevilla.

El proceso para llevar esta ceremonia a la capital andaluza ha pasado por varias etapas, ya que forma parte de la estrategia internacional que la Academia ha venido desarrollando en los últimos cinco años, donde la expansión internacional es uno de los caminos naturales de crecimiento.

Asimismo, Abud resaltó la importancia de acompañar a los artistas en su viaje global y de contar con las condiciones adecuadas para celebrar los Grammy Latinos fuera de Estados Unidos.

“Es necesario que se alineen los planetas y aquí tuvimos la suerte de que se alinearan varios planetas gracias al maravilloso apoyo de la Junta de Andalucía, la cálida recepción en Sevilla, la capacidad de la ciudad para acogernos y, por supuesto, el apoyo económico, que es fundamental”, explicó.

En este sentido, Abud confía en que esta edición marque un antes y un después en la Academia Latina y sea la primera de varias ediciones internacionales. Aunque no reveló otras posibles ciudades para futuras celebraciones, sí adelantó que el próximo año regresarán a Estados Unidos para conmemorar el 25 aniversario de los Grammy Latinos.

Salidas alternativas

El CEO de la Academia explicó que la idea es realizar la ceremonia en diferentes ciudades del mundo y de Estados Unidos de manera alterna, buscando lugares con encanto que no sean grandes urbes, para que se pueda sentir el ambiente durante la gala.

Aunque no descarta que Sevilla pueda repetir como sede en el futuro, mencionó a México como posible candidata para albergar la ceremonia en años venideros, aunque no quiso revelar más detalles al respecto.

“Siendo este el primer experimento, debemos evaluar y reflexionar sobre todos los aprendizajes que seguramente habrá. Espero que haya muchos éxitos, pero también habrá cosas que haríamos de manera diferente, así que es prematuro pensar en un regreso, aunque no lo descarto”, afirmó.

Eventos y artistas destacados

Además de la gala de los Grammy Latinos, se llevarán a cabo diferentes eventos oficiales durante la Semana de los Grammy Latinos. Entre ellos, destaca la conversación de Laura Pausini, Persona del Año 2023, con los estudiantes del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero.

El Teatro de Capitanía será el escenario donde se entregarán los premios a la Excelencia Musical y el premio del Consejo Directivo.

En la Casa de Pilatos se celebrará el evento Leading Ladies of Entertainment 2023, un reconocimiento al trabajo de mujeres profesionales en el sector de las artes y el entretenimiento.

Además, habrá una recepción de los nominados en el Real Alcázar y se llevará a cabo el Best New Artist Showcase en el Centro Cultural Magallanes. La gala Person of the Year, dedicada a Laura Pausini, se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

Se estima que alrededor de 400 artistas asistirán a la gala de los Grammy Latinos el próximo 16 de noviembre, incluyendo un número importante de nominados y la presencia simultánea de varios artistas en el escenario.