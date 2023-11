Diosdado Cabello condena los comentarios racistas dirigidos a la campeona mundial de salto triple Yulimar Rojas

Venezuela News

En medio de su programa de todos los miércoles, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, expresó su rechazo a los comentarios racistas dirigidos hacia la reconocida atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial de salto triple.

“Todavía no entiendo cómo hay personas con actitud de odio hacia una persona tan extraordinaria como lo es Yulimar Rojas“, comentó Diosdado.

El líder del PSUV resaltó la amabilidad de la deportista, afirmando que es “una mujer extraordinaria, con un carisma que trasciende la pantalla de televisión, y que cuando salta y gana lo primero que hace es levantar la bandera de Venezuela“.

Diosdado continuó diciendo que los mensajes de odio reflejan las intenciones de quienes desean dañar la imagen de Venezuela y todo lo relacionado con el país.

“Yulimar ama a su Patria y les duele su triunfo porque quieren ver a Venezuela en crisis”, afirmó.

En consecuencia, repudió el racismo hacia la atleta, argumentando que en el territorio nacional “no puede haber racismo, ya que somos una mezcla extraordinaria capaz de producir una mujer negra tan hermosa como Yulimar Rojas y con tanto talento y amor por su Patria“.

