Gaby Spanic causa revuelo en las redes al afirmar que su novio se parece a Aquaman

Gaby Spanic, la famosa actriz venezolana, ha dejado a todos sorprendidos al confirmar que está felizmente enamorada de un misterioso hombre, cuya identidad aún desconocemos. Lo que sí sabemos es que, según sus propias palabras, este hombre sería menor que ella. Spanic asegura que la edad no importa en el amor y el sexo. Además, entre risas reveló que su pareja es bombero y “le apaga el fuego”. Sin embargo, la actriz no ha revelado más detalles sobre su vida privada, ya que es muy reservada al respecto.

Recientemente, en una entrevista, la exreina de belleza expresó su agradecimiento a Dios por haber escuchado sus plegarias y enviarle un hombre que cumpliera con sus expectativas: alguien que se pareciera a Aquaman, el popular personaje interpretado por Jason Momoa. “Fue un flechazo, es como Aquaman, así se lo pedí a Dios y así me lo envió”, declaró Spanic.

La actriz reveló que conoció a su pareja durante las grabaciones del reality show “Secretos de Villanas 2”. Desde entonces, han estado viviendo momentos mágicos juntos. Sin embargo, debido a que el afortunado caballero vive fuera de México, su relación se mantiene a distancia. A pesar de esto, Spanic indicó que es posible que viaje al país azteca para pasar tiempo con él en los últimos meses del año.

En sus declaraciones de octubre, la actriz dejó claro que no le gusta mantener a los hombres y que, en cambio, espera que sean ellos quienes la llenen de detalles. “No mantengo a las parejas. A mí que me paguen los impuestos, sino no camina. Total”, afirmó Spanic. Es importante destacar que la actriz ha estado soltera durante aproximadamente dos años, después de un breve romance con su bailarín.

La última pareja pública de Gaby Spanic fue el bailarín rumano Andréi Mangra, quien fue su compañero de baile en el programa de televisión “Dancing with the Stars” en Hungría. Ambos se conocieron en 2020 durante la grabación del programa y mostraron una química increíble en la pista de baile, lo que los llevó a ocupar el segundo lugar. Sin embargo, su relación terminó poco después debido a rumores sobre la supuesta homosexualidad de Andréi.

En resumen, Gaby Spanic ha encontrado el amor en un hombre misterioso que cumple con sus expectativas físicas al parecerse a Aquaman. Aunque su relación es a distancia, están disfrutando de momentos mágicos juntos y es posible que se reúnan en México en los próximos meses. Spanic deja en claro que no está dispuesta a mantener a sus parejas y espera que sean ellos quienes la sorprendan con detalles. Su relación anterior con el bailarín Andréi Mangra terminó debido a rumores sobre su orientación sexual.