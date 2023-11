Una triste noticia nos sorprendió al amanecer: El Wiko ha fallecido.

El mundo de las redes sociales está de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Ariel, conocido como “El Wiko”, quien se destacó en internet por su famosa frase “Alfredo, camate pofavo”. Fue su amigo “El Cuate de Caborca” quien confirmó la muerte a través de sus propias redes sociales.

“Nos despertamos con una triste noticia, El Wiko falleció. Pronto comenzaremos los trámites funerarios”, dijo con lágrimas en los ojos en un video publicado en Facebook.

“El Cuate de Caborca” explicó que la muerte fue causada por un infarto y señaló que posiblemente no sufrió al momento de fallecer. “Todo indica que fue un infarto, no sufrió, simplemente se quedó dormido. Me gustaría pensar que es una de las bromas que solíamos hacer, pero lamentablemente falleció. Les estaré informando sobre los preparativos para aquellos que deseen despedirse de él. Ahora descansa, está con su mamá”, agregó.

También extendió una invitación a los seguidores de El Wiko para asistir al velorio y posterior entierro y darle su último adiós. “Se fue con su mamá, nunca imaginé que tendría que hacer un video así, pero todos ustedes deben saberlo. Aquellos que deseen venir, estaremos velándolo hoy y les proporcionaremos toda la información a través de mi Facebook”, expresó.

Por último, se escucha la voz de una mujer que graba pidiendo respeto y abstenerse de hacer comentarios fuera de lugar, tanto para la familia de El Wiko como para el propio fallecido.

La noticia sorprendió a miles de personas, quienes expresaron sus condolencias y mejores deseos para la familia en duelo. Además, muchos cuestionaron la ubicación del velorio, aunque aún no se ha proporcionado información al respecto.

¿Quién fue El Wiko?

El Wiko se hizo popular en las redes sociales con su famosa frase “que enfadosoooo”, pero fue a través de un video en el que aparecía ebrio cuando su fama se disparó, convirtiéndose en un meme viral.

En el breve video, se le veía ebrio mientras le pedía a su amigo que le permitiera contar su historia de amor, con la icónica frase que lo catapultó a la fama en internet: “Alfredo, camate pofavo”. El video rápidamente se hizo viral, generando una ola de comentarios y memes que inundaron las redes sociales.

Facebook, Twitter y TikTok se han llenado de cientos de mensajes de condolencias, muestras de apoyo y admiración por El Wiko, quien hizo reír y sonreír a miles de seguidores. Descansa en paz, Ariel.