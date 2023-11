Islandia declara estado de emergencia tras 1,400 sismos que podrían preceder una erupción volcánica

Venezuela News

Las autoridades de Islandia han declarado estado de emergencia luego de detectar aproximadamente 1.400 sismos en un lapso de 24 horas en la península de Reykjanes, ubicada al suroeste del país.

Estos movimientos telúricos, muchos de los cuales pasan desapercibidos, podrían ser un indicio de una inminente erupción volcánica.

“El jefe de la policía nacional (…) ha declarado el estado de emergencia para la defensa civil debido a la intensa actividad sísmica en Sundhnjukagigar, al norte de Grindavik”, informó el departamento de protección civil y de emergencias en un comunicado.

“Los terremotos pueden volverse más significativos” y “esta serie de eventos podría desencadenar una erupción”, advirtieron las autoridades.

Por su parte, la Oficina Meteorológica de Islandia (OMI) ha alertado que es posible que ocurra una erupción “en unos pocos días”.

La OMI ha registrado alrededor de 24.000 temblores en la península de Reykjanes desde finales de octubre, además de casi 800 terremotos verificados entre la medianoche y las 14:00 horas de este viernes.

Es importante destacar que Islandia cuenta con 33 sistemas volcánicos activos, el índice más alto de Europa.

La Laguna Azul cierra sus instalaciones

Más temprano el jueves, el famoso balneario geotermal conocido como “La Laguna Azul” anunció el cierre temporal de sus instalaciones debido a las alertas de peligro volcánico. La Laguna Azul es una de las principales atracciones turísticas de Islandia, reconocida por sus aguas termales azuladas y su entorno volcánico de ensueño.

