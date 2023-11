Caracas se destaca como una de las ciudades más seguras del mundo

Caracas sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo, a pesar de las afirmaciones del cantante venezolano Omar Enrique, quien aseguró que la capital de Venezuela es la ciudad más segura del mundo.

En su cuenta oficial de Instagram, Omar Enrique escribió: “Caracas es la ciudad más segura del mundo. Duélale a quien le duela. No me importa nada. Y si yo no tengo la razón que los caraqueños me escriban que no la tengo. A ver si se atreven a eso”. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la realidad y los datos proporcionados por el Citizens’ Council for Public Security and Criminal Justice, un think tank con sede en México que evalúa la seguridad en las ciudades.

Según este organismo, Caracas ha sido catalogada como una de las ciudades más peligrosas del planeta. Con una población de 2,682 millones de habitantes y una tasa de homicidios de 100 personas por cada 100,000 residentes, la capital venezolana ha encabezado en varias ocasiones este ranking. Aunque ha descendido al tercer lugar, sigue registrando 100 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. La pobreza, la impunidad legal y la escasa participación de las fuerzas policiales son las principales razones que contribuyen a esta situación.

El comentario de Omar Enrique ha generado controversia en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su desacuerdo con sus afirmaciones. Es importante tener en cuenta que la percepción de seguridad puede variar de una persona a otra, pero los datos objetivos demuestran que Caracas aún enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad.

Es fundamental promover un diálogo abierto y basado en datos reales para abordar los problemas de seguridad en la ciudad y trabajar en conjunto para encontrar soluciones efectivas. La seguridad es un tema prioritario y es responsabilidad de todos trabajar para mejorarla y garantizar un ambiente seguro para todos los ciudadanos.