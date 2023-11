Gilberto Correa desvela su ausencia en el Festival de la Orquídea: una exclusión inesperada

El famoso animador Gilberto Correa sorprendió a muchos al revelar públicamente la razón por la cual no asistió al Festival Internacional de la Orquídea.

Durante la transmisión del evento por Venevisión, Correa utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores y amigos, quienes le habían preguntado por su ausencia en la premiación.

“Comunicado: Para mis seguidores y amigos que me preguntaron por qué no estoy en la Orquídea. Simplemente porque no fui invitado formalmente ni por Venevisión ni por la alcaldía del Zulia”, escribió el reconocido presentador y periodista.

Ante esta revelación, varias personas se comunicaron con Correa a través de mensajes directos para expresar su descontento con la organización del festival por no haberlo invitado. Estos mensajes fueron posteriormente publicados por el animador en la misma red social.

El Festival Internacional de la Orquídea regresó en el 2023 después de 11 años de pausa, contando con la animación de Henrys Silva, Nieves Soteldo y Daniel Sarcos, este último como embajador oficial del evento. Sarcos recibió la distinción de Orquídea de Uranio en reconocimiento a su destacada trayectoria artística.

