La Orquídea supera a Gilberto Correa como la guayabera

El reconocido presentador de televisión, Gilberto Correa, sorprendió a muchos al revelar públicamente la razón por la cual no asistió al Festival Internacional de la Orquídea que tuvo lugar el 11 de noviembre de 2023 en la Plaza para Todos de Maracaibo, Estado Zulia.

Durante la transmisión del evento por Venevisión, Correa publicó un mensaje en sus historias de Instagram dirigido a sus seguidores y amigos, quienes le habían preguntado por su ausencia en la premiación.

“Comunicado: Para mis seguidores y amigos que me preguntaron por qué no estoy en la Orquídea. Simplemente porque no fui invitado formalmente ni por Venevisión ni por la alcaldía del Zulia”, escribió el reconocido periodista.

Ante esto, varias personas respondieron a la publicación de Correa a través de mensajes directos expresando su desacuerdo con la organización del festival por no haberlo invitado. Estos mensajes fueron posteriormente compartidos por el presentador en la misma red social.

El Festival Internacional de la Orquídea regresó en 2023 después de 11 años de pausa. El evento fue animado por Henrys Silva, Nieves Soteldo y Daniel Sarcos, este último como embajador oficial, quien recibió la Orquídea de Uranio en reconocimiento a su trayectoria artística.