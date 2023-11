Mujer venezolana afirma tener un hijo con Anuel AA y ofrece pruebas en un video

Una mujer que se identifica como Nebrazkha aseguró tener un hijo con el famoso cantante de trap puertorriqueño Anuel AA, y afirma que él no lo reconoció debido al color de piel del bebé.

El video en el que la joven venezolana relata su historia se volvió viral en las redes sociales, siendo publicado por El Gordo y la Flaca en su cuenta de Instagram.

Según el relato de la mujer, tuvo un encuentro con Anuel AA durante su concierto en Venezuela en marzo de este año.

En la grabación, la mujer cuenta que se comunicó con el cantante para informarle sobre la existencia de su hijo, pero él supuestamente lo negó debido al color de piel del bebé.

“Dijo que no era su hijo, que cómo podía ser posible que su hijo fuera blanco, que eso era imposible porque no tenía hijos blancos, que todos sus hijos eran morenos. Así fue como él decidió no hacerse responsable”, relató.

Según la joven, Anuel AA, quien se encuentra ausente de las redes sociales debido a problemas de salud, la demandó porque no le permite tener contacto con el bebé. Sin embargo, ahora parece haber cambiado de opinión y estar interesado en buscarlo.

A pesar de esto, la historia de la mujer ha sido duramente criticada en las redes sociales, y muchos usuarios afirman que es falsa.

¿Historia falsa?

Impacto Venezuela realizó una investigación sobre esta joven venezolana y el contenido que publica en su plataforma TikTok. En su descripción, ella se refiere a sí misma como “Alicia en el país de sus mentiras *lo único real acá es mi nombre*”.

Al revisar su contenido, se descubre que la joven habla de supuestas historias con famosos como Bad Bunny y Becky G, lo que indica que inventa relatos para atraer seguidores.

Otro dato que llama la atención es un video que publicó el 14 de julio de este año, en el que cuenta una historia diferente sobre su encuentro con Anuel AA en ese concierto. En ese video, afirma que asistió al show embarazada y que el cantante mostró interés en ella. Sin embargo, muchos aseguran que este es otro relato falso de la joven, quien se caracteriza por mentir en sus videos.

En resumen, la historia de la mujer que asegura tener un hijo con Anuel AA ha generado controversia en las redes sociales, pero su reputación ha sido cuestionada debido a sus antecedentes de inventar historias para obtener seguidores en TikTok.

Para obtener más noticias al instante, únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente enlace.

También puedes encontrarnos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí.