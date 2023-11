Próximos pagos de aguinaldos en Venezuela para el año 2023

El Gobierno de Venezuela anunció que para este 2023 realizará el pago de cuatro meses de aguinaldos de manera fraccionada a los trabajadores del sector público del país. El primer depósito se realizó el 10 de octubre y el segundo mes de aguinaldos se canceló el 1 de noviembre.

Quedan pendientes dos meses de aguinaldos, los cuales serán cancelados uno a finales de noviembre y el siguiente en diciembre.

Cronograma de los cuatro meses de pago:

10 de octubre 2023: primer mes de aguinaldos (pagado).

01 de noviembre 2023: segundo mes de aguinaldos (pagado).

30 de noviembre 2023: tercer mes de aguinaldos (pendiente).

15 de diciembre 2023: cuarto mes de aguinaldos (pendiente).

Además, se espera que el Gobierno de Venezuela realice un pago especial complementario a través del Carnet de la Patria el 23 de diciembre de este año. Sin embargo, aún no se ha dado a conocer el monto a otorgar.

desde tu celular, puedes unirte al canal de WhatsApp de Venezuela News a través de este enlace: [enlace de WhatsApp]. También puedes seguirnos en nuestro canal de Telegram como @VenezuelaNews21 o a través del siguiente enlace: [enlace de Telegram].

The post Aguinaldos 2023 en Venezuela: Estos son los próximos pagos appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com