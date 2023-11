El impactante mensaje de Shakira en respuesta a las polémicas declaraciones de Gerard Piqué

El exfutbolista Gerard Piqué ha ofrecido unas recientes declaraciones sobre su ruptura con la cantante Shakira, añadiendo más leña al fuego que aún tiene caliente las cosas entre ellos. Durante una entrevista con Jordi Basté, el español afirmó que no le importa lo que digan en su contra porque la gente no sabe la verdad de las cosas.

“He llegado al punto en el que para mí son invisibles. Buscan afectarme, hacer daño, pero si hubiera dado importancia a lo que decían de mí gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. La gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, aseguró Piqué.

El catalán también afirmó que no le importa lo que piensen los demás y siempre buscará hacer lo que mejor le parezca y lo beneficie a él y a su entorno. Estas declaraciones llegan después de que Piqué fuera blanco de críticas y señalado por el supuesto “sufrimiento” que Shakira ha mostrado en las letras de sus últimas canciones, las cuales el público considera como indirectas para él.

Por su parte, Shakira sigue viviendo un importante momento en su carrera. A pesar de ser una reconocida intérprete desde hace más de 20 años, la cantante se mantuvo en un perfil bajo durante algunos años. Sin embargo, desde su separación ha retomado su auge gracias a los proyectos que ha desarrollado en este tiempo.

A pesar de las declaraciones de Piqué, Shakira ha confirmado su presencia en la celebración de los Latin Grammy el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España. Este país fue donde la cantante formó su familia y vivió su amor con Gerard durante diez años, antes de mudarse a Miami.

“Nos vemos en Sevilla”, escribió la colombiana en sus historias de Instagram, adjuntando la convocatoria del evento. Con esta presentación, la artista ratifica el exitoso año que ha tenido, en el que ha recibido varios premios gracias a sus canciones llenas de realismo y sufrimiento surgidas tras la mediática separación.