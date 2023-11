Partidos de la Plataforma Unitaria consideran unirse al registro del CNE sobre el Esequibo

En la Plataforma Unitaria, algunos partidos están considerando unirse al registro habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en apoyo al referendo consultivo sobre el Esequibo.

“Es un debate que estamos teniendo las organizaciones políticas que tenemos tarjeta; inscribirnos es una de las opciones más como un procedimiento administrativo, para aquellos que deseen participar, que una inscripción obligatoria o una línea política”, afirmó Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Por Venezuela (MPV) y miembro de la junta directiva de la Plataforma Unitaria.

Calzadilla explicó que el comunicado publicado por la coalición de partidos de oposición tiene como objetivo apelar a la “libertad de conciencia” de los militantes y de la ciudadanía en general.

El CNE ha establecido como fecha límite el miércoles 15 de noviembre para que las organizaciones políticas y sociales que deseen participar puedan registrarse.

Adriana Pichardo, miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, coincidió con Calzadilla al afirmar que darán libertad a su militancia para ejercer o no su derecho al voto.

En contraste, el líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, y la candidata presidencial María Corina Machado opinan que “la soberanía se ejerce, no se consulta”.

“Hay que votar y defender ante la CIJ”

Luis Florido, dirigente de Un Nuevo Tiempo, opinó que “mayoritariamente se comparte el tema de la necesidad de acudir al referendo porque si no se debilita la posición de Venezuela internacionalmente”.

“Al convocarlo Maduro obviamente a la gente le genera animadversión, pero al ser un tema de soberanía no lo podemos dejar al garete”, expresó Florido.

Florido resaltó los acuerdos suscritos en Barbados, como parte de la negociación, que contemplan la defensa del Esequibo. “No podemos salir ahora a darle la espalda al tema del referendo, que es un mecanismo que persuade a la comunidad internacional de que Venezuela no va a abandonar este tema”, argumentó.

“Las razones y las motivaciones por las que el gobierno convocó esto dan lugar a mucha especulación, pero los que defendemos el Esequibo no podemos dejar eso abierto, en el sentido de una baja participación, eso sería contraproducente para la soberanía. Hay que votar y defender el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia”, agregó.

El referendo no es necesario

Roberto Enríquez, líder de Copei, considera que el referendo sobre el Esequibo no es necesario, aunque eso no significa que no vayan a participar.

“Nos preocupa cómo el gobierno guyanés ha transgredido todos los límites aceptables, está actuando como un gobierno agresor de nuestra soberanía y la paz en el continente porque, a fin de cuentas, ha accedido a otorgar concesiones incluso en áreas marítimas de indiscutible jurisdicción venezolana”, alertó.

Otra preocupación que manifiesta es en relación a la formulación de las preguntas tres y cinco. La tercera porque puede llevar a adoptar una política de “brazos caídos” en cuanto al litigio ante la Corte Internacional de Justicia y la quinta porque la creación del Estado Guayana Esequiba “colisiona” con el Acuerdo de Ginebra, según su opinión.

“Nos están convocando a un referendo que no es necesario para dejar claro que el Esequibo es venezolano, pero esto no quiere decir que vamos a evadir nuestra responsabilidad”, comentó Enríquez.

Enríquez recordó que la Plataforma Unitaria tiene la tarjeta de la Unidad y su uso en el marco del registro que habilitó el CNE para el referendo sobre el Esequibo debe ser discutido; en torno a eso aún no hay consenso.