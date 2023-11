Eric del Castillo confirma padecer una enfermedad irreversible y sin cura

El reconocido actor Eric del Castillo, de 89 años, ha revelado en varias ocasiones que enfrenta un padecimiento ocular que ha afectado la calidad de su vista. A pesar de esto, el actor no ha dejado que esto le impida seguir adelante con sus proyectos.

Del Castillo padece de degeneración macular, una enfermedad incurable que afecta la visión central y se produce cuando el envejecimiento daña la mácula, una parte del ojo que controla la visión frontal y forma parte de la retina, según el Instituto Nacional de la Vista del Gobierno de Estados Unidos.

Esta enfermedad es una de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores y aunque no conduce a la ceguera total, sí dificulta la realización de actividades cotidianas como leer, conducir y cocinar.

El actor ha preocupado a sus fanáticos al confesar que su padecimiento no tiene cura, pero aclaró que no perderá la vista por completo.

“No hay más remedio que detenerla a través de vitaminas, pero no hay más que se pueda hacer. Nunca me quedaré ciego por completo. Sin embargo, cuando intento enfocar, no veo debido a una pequeña lesión en la mácula”, explicó del Castillo.

La enfermedad le impide a del Castillo leer los guiones de sus proyectos, por lo que se apoya en un apuntador electrónico para memorizar sus diálogos a través de la audición.

“A pesar del problema visual de la degeneración macular, no puedo leer, pero aprendo las cosas escuchándolas. Me apoyo en la maravilla del apuntador electrónico y además, entiendo a mi personaje. Ese es un don que hay que saber interpretar, comprendiendo cómo piensa, qué le duele y por qué dice las cosas”, compartió el primer actor.

A pesar de los desafíos visuales que enfrenta, Eric del Castillo se mantiene optimista y motivado para continuar actuando con la misma pasión con la que inició su carrera profesional.