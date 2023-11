Invitación de Ilenia Medina para participar en el simulacro del referéndum

La diputada de la Asamblea Nacional, Ilenia Medina, instó a los venezolanos a participar en el simulacro del referéndum consultivo por el Esequibo, que se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre.

Durante una transmisión en vivo por el canal de YouTube de Venezuela News, en el programa ‘Hablando Claro’ con Michel Caballero, la parlamentaria destacó que “es un buen momento para tomar decisiones este 3 de diciembre, cinco veces sí”.

Medina también expresó que las personas están entusiasmadas por la realización del referéndum consultivo sobre el Esequibo, que se llevará a cabo en 20 días. “Los movimientos han pedido ser parte del compromiso histórico de defender el Esequibo. Todos los días van grupos de familias, deportistas y músicos que quieren respaldar este proceso tan hermoso”.

En relación al diálogo como bandera del país en la disputa con Guyana, la secretaria nacional del PPT afirmó que Guyana violó el acuerdo de Ginebra. “La élite de Guyana se dejó condicionar, pero ellos saben que lo esencial del acuerdo de Ginebra es el diálogo. Venezuela, tanto en la cuarta República como en la quinta, siempre ha propuesto el diálogo directo y siempre ha sido muy respetuosa del derecho internacional”.

Además, recordó que Guyana otorgó licitaciones unilateralmente, lo cual no puede hacer sobre aguas no delimitadas y en un espacio que corresponde a aguas venezolanas.

La diputada también aclaró que la Corte Suprema de Justicia (CIJ) no debería haber aceptado la demanda de Guyana contra Venezuela en relación al referéndum consultivo sobre el Esequibo. “Uno de los principios de la CIJ es la igualdad de los Estados y no lo está cumpliendo, porque aceptó la demanda cuando no debería haberlo hecho, ya que Venezuela nunca se ha negado”. Además, agregó que esta acción del Gobierno guyanés es para obligar a Venezuela a una solución que se ajuste a Exxon Mobil y no a lo que es justo.

desde tu celular, puedes unirte al canal de WhatsApp de Venezuela News a través de este enlace: [enlace de WhatsApp].

También tienen un canal de Telegram, donde puedes encontrarlos como @VenezuelaNews21, o a través de este enlace: [enlace de Telegram].

Con información de venezuela-news.com