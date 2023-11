Cómo cobrar el bono de la patria en noviembre 2023: Guía completa

El Ejecutivo Nacional de Venezuela continúa brindando ayuda a través de la Plataforma Patria para mitigar los efectos económicos de las sanciones impuestas al país. Durante el mes de noviembre, se entregarán varios bonos a través del sistema Patria, entre ellos el “Bono el Esequibo es nuestro”, que estará disponible hasta el 21 de noviembre de 2023. Además, se otorgarán bonos como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, Economía Familia, contra la Guerra Económica, 100% Escolaridad y 100% Amor Mayor.

Si aún no has recibido el bono de la patria de noviembre, puedes seguir estos pasos sencillos para cobrarlo y fortalecer tu economía. Primero, regístrate en el Sistema Patria aportando datos fidedignos en la página oficial de la Plataforma. Otra opción es enviar la palabra BONO seguida de la letra mayúscula “V” más tu cédula de identidad al número 3532. Además, debes estar atento a las fechas de entrega de las ayudas sociales y mantener activa tu cuenta en la plataforma respondiendo las encuestas. Es importante verificar que cumplas con los requisitos específicos de cada bono y prestar atención a las fuentes oficiales del Sistema Patria para recibir información confiable y oportuna. Si tienes algún problema con el Sistema Patria, no dudes en reportarlo. Recuerda no confiar tus datos a personas extrañas, a menos que sean funcionarios acreditados.

Con información de venezuela-news.com