Huáscar Barradas triunfa en los Grammy Latino con el mejor álbum de música clásica (+video)

Huáscar Barradas, el reconocido cantautor venezolano, se llevó a casa el prestigioso premio Grammy Latino al mejor álbum de música clásica. Su obra ganadora lleva por título “Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus”.

En este álbum, Barradas contó con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y fue dirigido por el talentoso Ollantay Velasquez. El cantante no dudó en expresar su gratitud hacia Dios y la vida por brindarle la oportunidad de llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como este. Además, mencionó que más de 200 personas estuvieron involucradas en la grabación de este complejo proyecto.

El músico aprovechó la ocasión para felicitar al sistema de orquesta de Venezuela, que ha regalado música a los venezolanos durante 45 años, transformando así el mundo a través de la música. Agradeció al pueblo venezolano por su resiliencia y esperanza, destacando su capacidad para enfrentar cada día con una sonrisa.

Huáscar Barradas no olvidó mencionar a todo su equipo de trabajo detrás de este exitoso disco. Su talento y dedicación han sido reconocidos en la industria musical con este merecido Grammy Latino.

