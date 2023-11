EEUU emitió licencia que autoriza a PDVSA el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia especial que autoriza a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a realizar transacciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales o el cierre de operaciones de ciertas entidades. Esta medida tiene incidencia en las transacciones dirigidas al “mantenimiento limitado” de operaciones esenciales que involucran a PDVSA o cualquier entidad en la que tenga una participación accionaria del 50% o más.

La licencia permitiría llevar a cabo a las transacciones autorizadas a las compañías Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International y sus subsidiarias que hayan estado en efecto antes del 26 de julio de 2019.

EEUU emitió licencia que autoriza a PDVSA

Las acciones buscan garantizar la seguridad del personal y la integridad de las operaciones y activos en Venezuela. Además, la licencia autoriza la participación en reuniones de accionistas y directorios, el pago de facturas de terceros por transacciones autorizadas, el pago de impuestos locales y la compra de servicios públicos en Venezuela.

La licencia general estará vigente por 6 meses.

Autorización de Operaciones con Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o la liquidación de Operaciones en Venezuela para Ciertas Entidades.

(a) Excepto lo dispuesto en los párrafos (c) y (d) de esta licencia general, todas las transacciones y actividades prohibidas por la Orden Ejecutiva (E.O.) 13850 del 1 de noviembre de 2018, modificada por E.O. 13857 de 25 de enero de 2019, o E.O. 13884 del 5 de agosto de 2019, cada uno según incorporado al Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 CFR parte 591 (el VSR), que normalmente son incidentes y necesario para el mantenimiento limitado de operaciones, contratos u otros acuerdos esenciales, que:

(i) sean para la seguridad o preservación de activos en Venezuela;

(ii) involucrar a PdVSA o cualquier entidad en en la que PdVSA posee, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más; y

(iii) estaban en vigor antes del 26 de julio de 2019, están autorizados hasta las 12:01 a. m., hora del este, del 16 de mayo de 2024, para las siguientes entidades y sus subsidiarias (colectivamente, las “Entidades Cubiertas”):

– Halliburton

– Schlumberger Limitada

– Baker Hughes Holdings LLC

– Weatherford International, sociedad anónima

(a): Transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela que estén autorizados por el párrafo (a) de esta licencia general incluir: transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de operaciones y activos en Venezuela; participación en reuniones de accionistas y directorios; realizar pagos en facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas por el párrafo (a) de esta licencia general, o incurrida antes del 21 de abril de 2020, siempre que dicha actividad fuera autorizado en el momento en que ocurrió; pago de impuestos locales y compra de servicios públicos en Venezuela; y pago de salarios a empleados y contratistas en Venezuela.

(b) Excepto lo dispuesto en el párrafo (d) de esta licencia general, todas las transacciones y actividades prohibidas por E.O. 13850, según enmendada, o E.O. 13884, cada uno incorporado en el VSR, que normalmente son incidentales y necesarios para la liquidación de operaciones, contratos o otros acuerdos en Venezuela que involucren a PdVSA o cualquier entidad en la que PdVSA sea propietaria, directamente o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más, y que estuvieran vigentes antes del 26 de julio de 2019, son autorizado hasta las 12:01 a. m., hora del este, del 16 de mayo de 2024, para las entidades cubiertas.

(c) El párrafo (a) de esta licencia general no autoriza:

(1) La perforación, elevación o procesamiento, compra o venta, o transporte o envío de cualquier petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano;

(2) La provisión o recepción de seguro o reaseguro con respecto a las transacciones y actividades descritas en el párrafo (c)(1) de esta licencia general;

(3) El diseño, construcción, instalación, reparación o mejora de cualquier pozo u otro instalaciones o infraestructura en Venezuela o la compra o provisión de cualquier bien o servicio, excepto cuando sea necesario por motivos de seguridad;

(4) Contratación de personal o servicios adicionales, excepto cuando sea necesario por motivos de seguridad; o”

(5) El pago de cualquier dividendo, incluso en especie, a PdVSA, o cualquier entidad en la que PdVSA posee, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más.”

(d) Esta licencia general no autoriza:

(1) Cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente, a Venezuela;

(2) Cualquier préstamo, acumulación de deuda adicional o subsidio de PdVSA, o cualquier entidad en las que PdVSA posee, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más, incluso en especie, prohibido por E.O. 13808 de 24 de agosto de 2017, modificada por E.O. 13857, e incorporado a el VSR; o

(3) Cualquier transacción o actividad prohibida por el VSR, o cualquier otra parte de 31 CFR capítulo V, o cualquier transacción o actividad con cualquier persona bloqueada que no sea las personas bloqueadas identificadas en los párrafos (a) y (b) de esta licencia general. (e) A partir del 16 de noviembre de 2023, la Licencia General No. 8L, de fecha 23 de mayo de 2023, queda reemplazada y reemplazada en su totalidad por esta Licencia General No. 8M.