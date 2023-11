El Presidente de Colombia se encuentra en Miraflores para sostener una importante reunión con su homólogo Nicolás Maduro

Venezuela News

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, llegó al Palacio de Miraflores donde sostendrá una reunión con su homólogo Nicolás Maduro, como parte de la agenda de su visita oficial a Venezuela.

La pareja presidencial venezolana integrada por la primera combatiente, Cilia Flores, y Nicolás Maduro, recibió al presidente colombiano y a su esposa, Verónica Alcocer. Ambos fueron honrados con los honores protocolares que corresponden a su investidura.

El recibimiento de Petro en Miraflores estuvo cargado de gestos llanos que denotan amistad, hospitalidad y voluntad de acercamiento diplomático. Al ingresar en el palacio de gobierno venezolano, el mandatario de Colombia pudo disfrutar de actos culturales. Se trató de la interpretación de música típica de la nación neogranadina, el vallenato. También se interpretaron y bailaron melodías del llano venezolano

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó este sábado a territorio venezolano. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el canciller de Venezuela, Yván Gil, por su representante diplomático en Venezuela, Milton Rengifo, y por la Guardia de Honor del país suramericano.

Antes de llegar a Miraflores Gustavo Petro pasó por la 19° Feria Internacional del Libro (Filven). En ese evento bautizó su libro autobiográfico. También recorrió la feria en la que Colombia es el país invitado especial.

