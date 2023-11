Marvel presenta el emocionante tráiler de su última creación, Madame Web (+video)

Dakota Johnson protagoniza “Madame Web”, acompañada por Sydney Sweeney, Julia Carpenter, Celeste O’Connor, Mattie Franklin e Isabela Merced.



El año 2023 no ha sido el mejor para Marvel en cuanto a películas y series. Tanto “Ant-Man 3” como “The Marvels” no cumplieron las expectativas de los fanáticos del género de superhéroes, y solo se salvaron “Guardianes de la Galaxia 3” y “Spider-Man: Across the Spiderverse”.

Sony ha lanzado el primer tráiler de “Madame Web”, la cual continúa su propio universo de villanos y otros personajes de “El Hombre Araña” después de los estrenos de “Venom” 1 y 2 y “Morbius” en los últimos cinco años.

Madame Web: Sinopsis

Según sensacine.com, la película cuenta la historia de Cassandra Webb, una mujer que nació ciega y sufría de una extraña condición neurológica.

Esta condición tiene un efecto secundario: desarrolla poderosas habilidades psíquicas que utiliza para convertirse en médium.

Así es como se convierte en Madame Web, una identidad que oculta habilidades psíquicas que incluyen telepatía, clarividencia y presciencia.

También puede realizar una proyección astral y aparecer ante los demás en forma de espíritu.

Elenco de la película

La película está protagonizada por Dakota Johnson (50 sombras de Grey) como Cassandra Webb.

La acompañan Sydney Sweeney (Euphoria) como Julia Carpenter/Spider-Woman, Celeste O’Connor (Ghostbusters: Afterlife) como Mattie Franklin e Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida) como Anya Corazón.

Tahar Rahim interpretará al villano de la historia, Ezekiel Sims, quien en el tráiler se le ve con un traje muy similar al del trepamuros arácnido.

También participarán Emma Roberts (American Horror Story) y Adam Scott (Parks and Recreation) como personajes aún no revelados.

El estreno está programado para febrero de 2024.

