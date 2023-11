Fallece Rosalynn Carter, exprimera dama de EE.UU., a los 96 años de edad

Fallece Rosalynn Carter, ex primera dama de Estados Unidos y esposa de Jimmy Carter

La ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, murió a los 96 años, según informó la fundación Centro Carter. Rosalynn fue la esposa del expresidente demócrata Jimmy Carter y cofundadora del Centro Carter.

El Centro Carter anunció la triste noticia del fallecimiento de Rosalynn Carter a través de un comunicado. La ex primera dama murió en su hogar en Plains, Georgia, donde también recibía cuidados paliativos junto a su esposo.

Jimmy Carter, de 99 años y diagnosticado con demencia, expresó su tristeza por la pérdida de su esposa y destacó su papel fundamental en su vida. “Rosalynn fue mi compañera en todo lo que logré. Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba mientras Rosalynn estuvo en el mundo”, afirmó.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden también enviaron sus condolencias a Jimmy Carter y su familia. Recordaron a Rosalynn Carter como una persona que inspiró al mundo y destacaron su labor como defensora de los derechos de las mujeres, los niños y las personas discapacitadas, así como su compromiso con la salud mental.

Rosalynn Carter deja un legado importante en la lucha por mejorar el acceso a la atención y disminuir el estigma en torno a los problemas de salud mental. Como fundadora del Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores, siempre defendió la importancia del cuidado y apoyo a los demás.

La ex primera dama deja atrás a sus hijos, nietos y bisnietos, así como a un legado de amor y servicio a su país. Su fallecimiento marca el fin de una era en la historia de Estados Unidos.