La persona responsable del polémico peinado de Diana Silva en el Miss Universo ha sido identificada.

La representante de Venezuela en el Miss Universo 2023, Diana Silva, compartió sus impresiones sobre el polémico peinado que lució durante el último desfile de la competencia universal, llevado a cabo en El Salvador la noche del sábado 18 de noviembre.

En una publicación del influencer venezolano La Divaza, Diana Carolina Silva, quien alcanzó el Top 10 en el certamen, mencionó que el estilista hizo todo lo posible con su cabello.

“Diana lo hizo muy bien. No hay nada que reprocharle, es una Miss Venezuela espectacular que nos llenó de ilusión. Te amamos”, expresó “La Divaza” en su post.

Ante esto, el creador de contenido le preguntó jocosamente a Diana Silva quién la había peinado esa noche, a lo que la representante venezolana respondió de manera peculiar.

“El que me peinó es un colombiano hermosísimo, hizo lo que pudo en pocos minutos. Algunos dicen que me parecí a Vanessa Goncalves, a mí no me molesta, ella es bellísima y tiene un cuerpo espectacular”, contestó la Miss Venezuela 2022.