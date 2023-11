Pedro Pascal se uniría al Universo Marvel a través de su participación en la próxima película “Los 4 Fantásticos”

El reconocido actor Pedro Pascal, conocido por su participación en exitosos proyectos como ‘Game of Thrones’ y ‘The Mandalorian’, podría sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como el próximo Sr. Fantástico. Medios como ‘The Hollywood Reporter’ y ‘Deadline’ revelaron que el chileno ha sido casteado para interpretar este icónico personaje.

A pesar de los rumores en redes sociales que afirman que el papel ya es suyo, aún no se ha realizado un anuncio oficial. Esto se debe a que Pascal se encuentra en negociaciones directas con Marvel, ya que tiene otros proyectos en puerta, como la grabación de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ y su aparición en la secuela de ‘Gladiador’.

La presencia de Pascal en el MCU ha sido un anhelo de los fanáticos desde hace tiempo. En caso de llegar a un acuerdo, el actor haría su debut como superhéroe en 2025, año en que se estrenaría la película.

En cuanto a los demás miembros del elenco para el reinicio de ‘Los 4 Fantásticos de Marvel’, se han rumorado varios nombres. Actores como Joseph Quinn (‘Stranger Things’) y Vanessa Kirby (‘Misión Imposible’) podrían interpretar a los hermanos Johnny y Sue Storm, respectivamente.

Es importante recordar que John Krasinski fue el último actor en encarnar a Reed Richards en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en 2022, y su elección fue muy bien recibida por los fanáticos. Por lo tanto, existe una gran presión para encontrar el elenco perfecto, lo cual podría definir el éxito o el fracaso de la nueva cinta.

Reacciones de los fanáticos

La noticia sobre la posible participación de Pedro Pascal como el Sr. Fantástico generó diversas opiniones entre los internautas.

Por un lado, hubo quienes expresaron su alegría por la elección y esperan que el actor de 48 años cierre el trato, ya que creen que haría un excelente trabajo como el reconocido científico. Comentarios como “Estoy deseando ver esto”, “Marvel, por favor hazlo realidad”, “Apoyo totalmente esta elección”, “Confío en Pedro Pascal y sé que el personaje destacará”, “Pedro Pascal es mi pastor y le digo sí a todo lo que haga”, “Nunca consideré esta opción para Reed Richards y no me desagrada” y “Sería increíble verlo como un superhéroe” fueron algunos de los elogios que recibió.

Por otro lado, hubo quienes tuvieron “sentimientos encontrados” y mostraron cierta incertidumbre respecto a la elección. También hubo quienes comentaron que Marvel estaría cometiendo un error al no elegir a un actor más joven para el papel.