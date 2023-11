El príncipe Harry opta por no ver la última temporada de “The Crown”, según revelaciones

La sexta y última temporada de la exitosa serie The Crown ya está disponible en Netflix. Sin embargo, el Príncipe Harry ha decidido no ver los últimos episodios debido a la “naturaleza sensible” de la trama. La temporada se centra en la muerte de la Princesa Diana, un tema que afecta profundamente al Duque de Sussex.

El príncipe Harry tenía solo 12 años cuando su madre, Lady Di, falleció en un trágico accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997. La primera mitad de la sexta temporada sigue las últimas semanas de vida de la princesa del pueblo y presenta a la princesa Diana, interpretada por Elizabeth Debicki, interactuando con Carlos (Dominic West) y la reina Isabel (Imelda Staunton) desde más allá de la tumba.

Según fuentes cercanas a Harry, ni él ni su esposa, Meghan Markle, fueron consultados sobre esta temporada de The Crown. El príncipe Harry, interpretado por Fflyn Edwards, también aparece en la serie como un joven. Peter Morgan, creador de la serie, ha revelado previamente que no leyó las memorias de Harry, “Spare”, durante la escritura de esta temporada. Además, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, nunca discutió The Crown con Harry, quien tiene un acuerdo de desarrollo con el servicio de transmisión.

A pesar de decidir no ver esta temporada, Harry no guarda ningún resentimiento hacia Morgan o Netflix, según una fuente cercana. La muerte de la Princesa Diana sigue siendo un tema sensible para el Duque de Sussex, y ha optado por no revivir ese dolor al ver la serie.