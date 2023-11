Convocatoria del Presidente Maduro: Elecciones en liceos para la defensa del Esequibo.

Venezuela News

El presidente Nicolás Maduro convocó este martes a realizar un proceso electoral en todos los liceos y colegios de educación media en el país para el próximo miércoles 29 de noviembre, en defensa del Esequibo.

Diosdado Cabello en defensa del Esequibo: “Nosotros hemos rechazado históricamente que la CIJ meta sus narices sin que se le haya llamado”

Esequibo Fest: Al ritmo del rock-pop músicos venezolanos se unen este 01 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba

Jóvenes celebran el Día del Estudiante Universitario marchando por el Esequibo

Estas declaraciones las ofreció tras la Gran Marcha Nacional del Día del Estudiante Venezolano que se efectuó en Caracas. En el encuentro los estudiantes reivindicaron la lucha que emprende el Estado, en defensa de la Guayana Esequiba.

En ese sentido, el Ejecutivo planteó a la ministra de Educación, Yelitze Santaella, la propuesta de un proceso electoral para los estudiantes de bachillerato.

Asimismo, explicó que la convocatoria va dirigida a que los jóvenes menores de 18 años puedan ejercer su soberanía y hagan el ejercicio del voto.

Para ello, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la elaboración de un software que pueda usarse con el objetivo de planificar las mesas electorales.

Tarea para los estudiantes universitarios

Asimismo, el Jefe de Estado orientó a los estudiantes universitarios a organizar su 1×10. Esto, de cara al Referéndum Consultivo que se realizará este 03 de diciembre en defensa del Esequibo.

“Los encargo de que hagan su 1×10 y lleven el 3 de diciembre a votar a todos los estudiantes de las universidades del país”, subrayó el presidente Maduro.

Explicó a los estudiantes de Venezuela que esta convocatoria tiene como objetivo rechazar las acciones de Guyana y sus aliados en el robo del Esequibo.

“Decirle a la Exxon Mobil, al Comando Sur y al presidente títere de Guyana que Venezuela se respeta”, puntualizó.

Finalmente, el mandatario instó a reivindicar las razones históricas de la nación para defender la Guayana Esequiba.

Con información de venezuela-news.com