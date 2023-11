Gobernador de Cojedes y Jorge Rodríguez convocan a participar en referendo

El gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, recibió al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, en un acto conjunto denominado “El Esequibo, punto de encuentro en la entidad llanera”.

Junto al presidente de la AN, quien también es el jefe de campaña del referendo sobre el Esequibo designado por el presidente Nicolás Maduro, Galíndez, quien pertenece a Primero Justicia, hizo un llamado a la participación en la consulta popular del 3 de diciembre y a la defensa de la zona en reclamación frente a los intentos de Guyana de despojar a Venezuela de ella.

Galíndez expresó su apoyo a la propuesta de defender el territorio Esequibo y participar en el referendo, enfatizando que el Esequibo no pertenece a Maduro, ni al presidente de la AN, ni a ningún político, sino a todos los venezolanos. Advirtió que si no se defiende el reclamo de Guyana y los venezolanos se mantienen desunidos al respecto, podrían perder el territorio Esequibo, que es equivalente a diez veces el estado Cojedes.

Este es el segundo acto sobre el Esequibo en el que Galíndez participa públicamente. En el primero, celebrado el 7 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño, también asistieron los gobernadores opositores del Zulia, Manuel Rosales; de Barinas, Sergio Garrido; y de Nueva Esparta, Morel Rodríguez.

Galíndez reflexionó sobre la importancia de una buena oposición para mejorar un gobierno, y destacó que no cree en ser opositor a ciegas y no apoyar cosas buenas que se promuevan. Por su parte, Rodríguez elogió las palabras de Galíndez y lo llamó adeco en varias ocasiones, a pesar de que ahora milita en Primero Justicia.

En su discurso, Rodríguez también hizo un llamado a la unión de los partidos políticos en Venezuela, siguiendo el pedido del Libertador Simón Bolívar. Resaltó que el referendo plantea la creación del estado número 24 y un plan de desarrollo para la región del Esequibo, que en este momento está ocupada por mafiosos, narcotraficantes y contrabandistas.

Además, Rodríguez condenó los actos de xenofobia en Perú antes y después del partido de fútbol entre las selecciones de Venezuela y Perú. Exigió que la Conmebol tome medidas al respecto y destacó que los jugadores de la Vinotinto fueron agredidos por la policía peruana en el estadio. También criticó las expresiones de los narradores deportivos peruanos contra las mujeres venezolanas.

En resumen, el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se unieron en un acto conjunto para promover la participación en el referendo sobre el Esequibo y la defensa del territorio en reclamación. Ambos destacaron la importancia de la unión de los venezolanos y de los partidos políticos para enfrentar los desafíos que enfrenta el país. Asimismo, Rodríguez condenó los actos de xenofobia en Perú y exigió medidas para evitar su repetición.