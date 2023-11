La novia de Robert Pattinson confirma su embarazo en un emocionante video

En un giro sorprendente y artístico, la actriz, modelo y cantante británica reveló una emocionante noticia durante su actuación en el Corona Festival en Ciudad de México. Siguiendo el estilo de artistas como Rihanna o Cazzu, lejos de los anuncios tradicionales, Lucy Hale decidió compartir su embarazo de una manera única y espectacular.

Lucy Hale apareció en el escenario luciendo un deslumbrante minivestido lila de lentejuelas y un abrigo rosado de plumas, complementado con botas altas doradas brillantes. “Llevo algo brillante porque pensé que igual os distraía de algo que está ocurriendo”, expresó en el escenario antes de abrir su abrigo y revelar su incipiente pancita de embarazada.

El video de este feliz anuncio se volvió viral rápidamente en TikTok y en la plataforma anteriormente conocida como Twitter, donde ha acumulado cientos de miles de visitas.

Según una fuente cercana a la pareja, el protagonista de Twilight, Robert Pattinson, quien anteriormente tuvo un romance polémico con su coprotagonista Kristen Stewart, y la actriz de Daisy Jones and The Six, Lucy Hale, esperan su primer hijo juntos. La revista Entertainment Tonight también ha confirmado esta noticia.

“Ella está tan feliz, emocionada y apreciando la experiencia. Suki y Rob son adorables juntos”, reveló la fuente.

Los rumores sobre el embarazo de Lucy Hale comenzaron a circular en octubre del año pasado, cuando se notaron cambios en su figura durante una gala en Los Ángeles. Sin embargo, ni ella ni Pattinson habían hecho ningún anuncio oficial hasta ahora.

La pareja comenzó a salir en 2018 y ha hecho algunas apariciones públicas juntos, incluyendo su asistencia a la Gala del Met en mayo pasado. En una entrevista con The Sunday Times, Lucy Hale expresó su sorpresa y felicidad por estar tan contenta con alguien durante casi cinco años. “Siempre tenemos mucho de qué hablar y lo encuentro graciosísimo”, reveló.