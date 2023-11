Fedecámaras: Pese a las dificultades cada día nace una industria, se siembra el campo o abre una posada. Visita del Comité Gerencial y Presidentes de Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio

Reuniones y encuentros en Nueva Esparta

Nueva Esparta recibió esta semana la visita del Comité Gerencial de Fedecámaras, además de los presidentes de Conindustria, Luigi Pisella, y Consecomercio, Gustavo Valecillos, cuyos dirigentes cumplieron una diversa agenda de reuniones y encuentros.

Planteamiento de situaciones y discusiones

Debilitamiento de la productividad y carga impositiva

En la sede de Fedecámaras Nueva Esparta se cumplió la primera reunión, en la que los diferentes representantes de las cámaras afiliadas plantearon las situaciones que consideran siguen debilitando su productividad destacando el tema de los servicios públicos, fallas y costos, y la carga impositiva municipal y tasas de registro y notarías.

Consideración de planteamientos diferenciadores de la región

Al respecto el presidente de Fedecámaras, Adán Celis y su equipo Felipe Capozolo, primer vicepresidente y Tiziana Polesel, segunda vice presidenta, dieron cuenta de las discusiones que en el ámbito nacional se está dando en estos temas, pues son comunes al país, pero consideraron los planteamientos diferenciadores de la región, para agregarlo a la agenda y buscar incluso que la representación neoespartana intervenga directamente en las reuniones de carácter oficial sobre los temas de interés local.

Evento Business On Fire y palabras de los líderes empresariales

También la visita coincidió con la instalación del evento Business On Fire, promovido por la Cámara de Comercio, y en este escenario los líderes del empresariado nacional expresaron palabras de valoración, esperanza e inclusive de agradecimiento por enviar siempre desde Margarita buenas noticias al país.

Perspectivas del empresariado y llamado a participar en el referéndum

Expectativas y desafíos económicos

En el marco de la visita, Celis dijo a los medios de comunicación que, si bien este año no se cumplieron todas las expectativas planteadas, el empresariado siempre es optimista y piensa que el día de mañana puede ser mejor. “A pesar de las dificultades que mantenemos por temas de legislación, cargas impositivas con las cuales lidiar, todos los días se abre una Santamaria, nace una industria, se siembra en el campo o alguien abre una posada”, y reveló que, los tres primeros trimestres del año no dieron los números esperados por lo que no se cumplirá la expectativa de crecimiento de entre 6 y 7%.

Elementos necesarios para el cambio

Sostuvo que las mejores dependen de una conjunción de elementos que aún no se han dado, como cambios en el marco jurídico, porque sigue basado en controles y en no permitir la liberación de la fuerza empresarial, que a su vez facilite el financiamiento, al igualo que los tiempos de agilidad para el proceso de transformación y formación en las empresas, y que todo ello lleve a una economía libre que se produzcan los cambios integrales necesarios.

Importancia de la participación en el referéndum

Por eso insistió también en que la participación en el referéndum del 3 de diciembre es importante. “En el sector privado somos profundamente democráticos, por eso pensamos que cualquier ventana de expresión hay que tomarla, y dentro de los términos de defensa de la soberanía nacional hacemos el llamado a expresarse, eso sí libremente, por eso no nos estamos pronunciando sobre el contenido, el factor de la soberanía es lo que nos interesa”.