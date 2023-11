Hamilton niega cualquier acercamiento con Red Bull y aclara los rumores

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, ha negado rotundamente que él o sus representantes hayan tenido algún acercamiento con Red Bull en relación a la posibilidad de unirse a su equipo de Fórmula Uno.

En una entrevista con un periódico británico esta semana, el jefe de Red Bull, Christian Horner, afirmó que los representantes de Hamilton habían mostrado interés en unirse a su escudería.

Hamilton, quien recientemente firmó un contrato de dos años con Mercedes, salió al paso de estas afirmaciones este jueves, al afirmar que ni él ni sus representantes han hablado con Horner.

“Hace años que no hablo con Christian. Hasta donde yo sé, nadie de mi equipo ha hablado con él”, dijo Hamilton durante el Gran Premio de Abu Dabi.

“Fue él quien me contactó al comienzo del año para tener una reunión al final de la temporada”, añadió.

Hamilton, siete veces campeón de la F1, reveló que encontró el mensaje de Horner en un teléfono que ya no utiliza.

“Lo encendí y, obviamente, tenía cientos de mensajes. Vi uno de Christian diciendo que quería hablar al final de la temporada”, relató Hamilton.

“Me limité a felicitarlo por el increíble año que habían tenido y a decirle que esperaba poder competir contra ellos pronto. Él (Horner) me respondió diciendo lo mismo. Nada más”, insistió el piloto británico.

Red Bull ha dominado esta temporada y la anterior, con Max Verstappen consagrándose campeón en ambas. Por otro lado, Mercedes no ha ganado ni una sola carrera este año y solo una en 2022, lograda por George Russell.

Verstappen ha dominado el campeonato de este año con aún más superioridad que en 2022. Rumbo al Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera de la temporada, el piloto neerlandés de 26 años buscará ampliar su récord con una decimonovena victoria en la campaña.

El jueves, Verstappen respondió a una pregunta sobre si le gustaría tener a Hamilton como compañero de equipo.

“Eso no sucederá. No hay necesidad de inventar historias cuando no va a ocurrir”, afirmó.

“En realidad, no me importa, cualquier piloto podría ser mi compañero. No quiero señalar a Lewis en particular, porque hay muchos pilotos talentosos”, agregó.

AP