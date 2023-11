Aumenta una vez más la discriminación hacia los venezolanos en Chile

Venezuela News

Una vez más, los venezolanos en el extranjero están siendo víctimas de discriminación y acusaciones llenas de odio. En esta ocasión, los connacionales en Chile están sufriendo de xenofobia, siendo acusados de ser “ladrones, secuestradores y asesinos”.

Gobierno de Venezuela rechaza xenofobia contra la Vinotinto en Perú y exige investigación

A través de una imagen en la red social X, una usuaria identificada como Nicole Joffre, quien tiene en su foto de perfil la bandera de Chile, compartió una caricatura en la que se ve a una persona con un arma en mano, un suéter rojo y el bolso tricolor de Venezuela, pisando una mancha de sangre que representa el mapa del país chileno.

Acompañando la caricatura, la persona escribió un mensaje xenófobo, manifestando que: “Venezolanos están dejando un rastro de criminalidad en Chile y Latinoamérica. No tienen compasión por nadie. Roban, secuestran, asesinan a cualquiera. Son despiadados; atacan por robar un celular, un restaurant, un empresario, una carabinera con una granada. ¿Y las deportaciones?”

Tras la publicación, un venezolano rechazó estas acusaciones xenofóbicas respondiendo que no se siente identificado con ninguna de las acusaciones mencionadas por la persona: “Yo soy venezolano y no hago ninguna de esas cosas”. Sin embargo, comentarios de criollos defendiendo la imagen de Venezuela siguieron siendo atacados por chilenos.

Comentarios xenófobos:

“Jajajaja jajajaja… Este weon no cacha ni una. La disculpa weona. Tienes que respetar donde estás. Esta no es tu casa”, es uno de los mensajes de xenofobia escritos en la publicación.

“Andate a tu país monozolano”, “Y por qué no te quedaste en tu país a poner el hombro?”, “DEPORTACIONES MASIVAS YA!!!”, “SAQUEN A TODOS LOS INMIGRANTES YA, YA BASTA, ESTOY HARTO DE TODOS LOS INMIGRANTES”, “Los quiero fuera de mi país”.

Estos comentarios demuestran el trato cruel de algunos ciudadanos chilenos, que maltratan y rechazan la estadía de los venezolanos en Chile.

