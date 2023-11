Violentas protestas en Irlanda tras el apuñalamiento de tres niños: una mirada a la indignación de la comunidad.

Venezuela News

El centro-norte de Dublín, en Irlanda, fue escenario de un apuñalamiento que dejó tres niños y una mujer heridos, lo que desencadenó una extensa jornada de protestas violentas y enfrentamientos con la policía.

Los manifestantes incendiaron vehículos, un autobús de dos pisos y trenes, además de saquear tiendas hasta altas horas de la noche.

Las autoridades aseguran que los disturbios fueron protagonizados por grupos de extrema derecha y antiinmigrantes.

Según algunos medios, las protestas se generaron debido a que un extranjero, presuntamente argelino, apuñaló a los cinco irlandeses sin motivo aparente. Por lo tanto, los extremistas exigen la expulsión masiva de migrantes.

“Son escenas vergonzosas. Tenemos una facción completamente lunática y ‘hooligan’ impulsada por una ideología de extrema derecha”, expresó el comisionado de la Policía, Drew Harris.

Al respecto, la Policía no mencionó la nacionalidad del detenido y el comisionado Drew Harris pidió a la ciudadanía que ignore “los rumores” que circulan en las redes sociales sobre la identidad del atacante, ya que han señalado que podría tratarse de un migrante.

Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de que se trate de un acto terrorista.

Harris enfatizó que esos titulares son “información malintencionada” diseminada por grupos “para sus propios fines”.

Ante el ataque a los niños y la mujer, el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, expresó su repudio por el atentado.

“Este atroz incidente está en manos de la Garda y es reprobable y condenable el hecho de que sea utilizado por grupos con una agenda que ataca el principio de inclusión social, y merece la condena de todos aquellos que creen en el Estado de derecho y la democracia”, dijo Higgins.

