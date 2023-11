Jackie Chan y Ralph Macchio se unen para protagonizar una nueva película de “Karate Kid”

Jackie Chan y Ralph Macchio se unen en una nueva película de “Karate Kid”

En una emocionante noticia para los fanáticos de la saga “Karate Kid”, los actores Jackie Chan y Ralph Macchio trabajarán juntos por primera vez en la gran pantalla, según informó el medio digital Deadline.

Según el sitio, Macchio retomará su papel como Daniel LaRusso, el campeón de karate que fue moldeado por el Sr. Miyagi, interpretado por Pat Morita.

Por su parte, Chan repetirá su papel como el maestro de kung fu Sr. Han, quien ayudó al personaje de Jaden Smith a defenderse de sus acosadores en el remake de “Karate Kid” que Sony realizó en 2010.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, las fuentes revelan que la película continuará la mitología de la franquicia original.

Algunos datos más

El cineasta británico Jonathan Entwistle, conocido por dirigir las series de Netflix “The End of the F***ing World” y “I’m Not Okay With This”, dirigirá este proyecto que aún no tiene título definitivo.

La película será desarrollada por Sony Pictures y tiene previsto su estreno para el 13 de diciembre de 2024.

La franquicia “Karate Kid” debutó en 1984 con el lanzamiento de la primera película, protagonizada por Macchio, Morita y Elizabeth Shue, y recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla.

Este éxito dio lugar a tres secuelas, siendo la última protagonizada por Hilary Swank.

En general, según Box Office Mojo, la serie de películas de “Karate Kid” ha generado más de mil millones de dólares en ganancias, ajustadas por inflación. Además, se le atribuye haber popularizado el karate entre las generaciones más jóvenes en Estados Unidos.

Pese al paso del tiempo

La franquicia “Karate Kid” se mantuvo viva en la cultura pop durante casi tres décadas y encontró una continuación en la serie “Cobra Kai”. La serie, que originalmente se lanzó en YouTube y luego se trasladó a Netflix, retoma la historia de Daniel LaRusso décadas después de su tiempo con Miyagi, y cuenta con la participación de varios actores de la película original.

Además de la serie, la franquicia incluye un programa de animación, varios videojuegos y exitosas bandas sonoras. El remake de 2010 dirigido por Harald Zwart no se considera parte del llamado Miyagiverse o universo de Miyagi.