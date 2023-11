Leo, la nueva película de Adam Sandler: ¡descubre su más reciente éxito!

Adam Sandler protagoniza la nueva película animada “Leo” en Netflix

¿Qué harías si descubrieras que te queda un año de vida? Esa es la preocupación que invade a Leo, una peculiar lagartija que vive en la pecera de un salón de clases, cuando se entera de que su especie solo vive 75 años, y él tiene 74.

Así comienza la cinta animada que acaba de llegar a la plataforma Netflix y que cuenta con la voz en inglés de Adam Sandler, quien interpreta al reptil o tuátara.

“Leo” nos presenta una reflexión sobre los adultos mayores y todo lo que tienen para compartir con las generaciones más jóvenes, pero también invita a cuestionar lo que hemos hecho con nuestra vida y si es necesario un cambio para revalorarla.

La película destaca por las voces de Jacki, Sunny y Sadie Sandler, quienes son la esposa e hijas del actor de “Garra”.

En el elenco también se encuentran nombres como Rob Schneider y Cecily Strong, quienes ya han trabajado con Adam en películas anteriores.

En la versión en español, la historia cuenta con las voces de Gerardo García como Leonardo y Mauricio Castillo como su amigo, la tortuga Squirtle.

La historia de “Leo”

La trama se desarrolla en un salón de clases con los alumnos del último año de primaria, hasta que llega una maestra sustituta que decide que cada fin de semana los alumnos se lleven a casa una de las mascotas del salón.

Este es el momento en el que Leo decide escapar para aprovechar al máximo su último año, pero las cosas se complican y termina convirtiéndose en el mentor de los pequeños alumnos, quienes se van enamorando lentamente de él.

La película, que cuenta con Adam Sandler como uno de los escritores, incluye números musicales y una comedia más adulta. En la versión en inglés, se puede apreciar la voz distintiva del protagonista de “Misterio a bordo”.

Según Sandler, la historia de la lagartija enseña a los padres a escuchar a sus hijos, ya que muchos de ellos aún no tienen la capacidad ni el deseo de escuchar sus inquietudes o problemas personales.

“El hecho de que lo que aprendes de la película es que es bueno escuchar a tus hijos, mi esposa me lo ha estado diciendo durante mucho tiempo. A veces reacciono rápidamente cuando los niños me dicen algo: Salto sobre mí y luego mi esposa me dice: ‘No creo que fuera necesario que dijeras todo eso. Creo que solo querían poder hablar contigo'”, señala Sandler.

El actor espera haber aprendido la lección de esta película que deja tantas enseñanzas a su paso. “Y creo que eso es lo que la película les enseña a todos Leo… Yo también espero haber aprendido de ella”, reveló Sandler.